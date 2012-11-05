По требованию Пилипишина на 11 участках пересчитают голоса
В Киеве окружная избирательная комиссия №223 приняла решение провести пересчет голосов на 11 избирательных участках.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель партии «Свобода» Юрий Сиротюк.
Он сказал, что окружком принял это решение по предложению представителя кандидата в депутаты Виктора Пилипишина. За него проголосовали 11 членов комиссии, против - 4.
Как сообщал УНИАН, ранее самовыдвиженец В.Пилипишин в суде требовал, чтобы Центризбирком провел пересчет голосов на 11 участках в округе №223.
Кандидат в депутаты требует признать бездействие окружной избирательной комиссии, разрешить изъятие документации по этим 11 участкам и провести пересчет голосов в ЦИК.
После перерыва в судебном заседании Киевского апелляционного админсуда представитель В.Пилипишина в очередной раз изменил исковые требования.
По словам его адвоката Вячеслава Буянина, они просят изъять всю избирательную документацию в ОИК и доставить ее в ЦИК, и чтобы представители окружкома провели повторный пересчет голосов по этим 11 участкам в помещении Центризбиркома, а также обязать Центризбирком установить результаты выборов.
В свою очередь представители кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко считают, что это "рейдерские действия для того, чтобы сторона Левченко не смогла подготовиться к заседанию".
Один из трех судей, которые ведут заседание, предложил обязать В.Пилипишина явиться в суд, поскольку он "часто по телефону меняет требования".
Как сообщал УНИАН, 2 ноября Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия председателя окружной избирательной комиссии № 223 (Киев, Шевченковский район) Юрия Литвишко (его кандидатура была подана партией «Братство»).
По словам заместителя председателя Центризбиркома Андрея Магеры, "ЦИК установила грубое нарушение законодательства о выборах председателем окружной избирательной комиссии № 223".
Партия "Братство" предложила другую кандидатуру на эту должность. "Однако, рассмотрев это представление, и учитывая, что это абсолютно новый человек, я считаю, что председателем этой комиссии целесообразно назначить члена этой комиссии – Ольгу Гагарину", - прибавил заместитель председателя ЦИК.
Округ № 223 остается последним среди одномандатных округов, где до сих пор не установлены результаты выборов.
В округе № 223 по состоянию на 13:46 5 ноября обработано 88,11% протоколов.
Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, за Ю.Левченко проголосовали 27,58% избирателей, за В.Пилипишина - 27,55% избирателей.