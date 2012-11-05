По требованию Пилипишина на 11 участках пересчитают голоса

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель партии «Свобода» Юрий Сиротюк.

Он сказал, что окружком принял это решение по предложению представителя кандидата в депутаты Виктора Пилипишина. За него проголосовали 11 членов комиссии, против - 4.

Как сообщал УНИАН, ранее самовыдвиженец В.Пилипишин в суде требовал, чтобы Центризбирком провел пересчет голосов на 11 участках в округе №223.

Кандидат в депутаты требует признать бездействие окружной избирательной комиссии, разрешить изъятие документации по этим 11 участкам и провести пересчет голосов в ЦИК.

После перерыва в судебном заседании Киевского апелляционного админсуда представитель В.Пилипишина в очередной раз изменил исковые требования.

По словам его адвоката Вячеслава Буянина, они просят изъять всю избирательную документацию в ОИК и доставить ее в ЦИК, и чтобы представители окружкома провели повторный пересчет голосов по этим 11 участкам в помещении Центризбиркома, а также обязать Центризбирком установить результаты выборов.

В свою очередь представители кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко считают, что это "рейдерские действия для того, чтобы сторона Левченко не смогла подготовиться к заседанию".

Один из трех судей, которые ведут заседание, предложил обязать В.Пилипишина явиться в суд, поскольку он "часто по телефону меняет требования".

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия председателя окружной избирательной комиссии № 223 (Киев, Шевченковский район) Юрия Литвишко (его кандидатура была подана партией «Братство»).

По словам заместителя председателя Центризбиркома Андрея Магеры, "ЦИК установила грубое нарушение законодательства о выборах председателем окружной избирательной комиссии № 223".

Партия "Братство" предложила другую кандидатуру на эту должность. "Однако, рассмотрев это представление, и учитывая, что это абсолютно новый человек, я считаю, что председателем этой комиссии целесообразно назначить члена этой комиссии – Ольгу Гагарину", - прибавил заместитель председателя ЦИК.

Округ № 223 остается последним среди одномандатных округов, где до сих пор не установлены результаты выборов.

В округе № 223 по состоянию на 13:46 5 ноября обработано 88,11% протоколов.

Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, за Ю.Левченко проголосовали 27,58% избирателей, за В.Пилипишина - 27,55% избирателей.