Оппозиционер передал ЦИК протоколы, подтверждающие победу в 132-м округе

Представители избирательного штаба кандидата Аркадия Корнацкого доставили в Центральную избирательную комиссию копии оригиналов протоколов участковых комиссий с мокрыми печатями, которые подтверждают победу их кандидата по 132-му округу (Первомайск, Николаевской области).

Об этом УНИАН сообщил руководитель штаба, доверенное лицо Аркадия Корнацкого Игорь Пилипчук.

По его словам, согласно этим, первоначальным, протоколам, у А.Корнацкого преимущество перед ближайшим оппонентом Виталием Травянко составляет 4 тыс. 169 голосов.

Однако, согласно данным копий протоколов представленных в суде и затем переданных в ЦИК председателем ОИК №132 Василием Микитюком как окончательный результат, В.Травянко с перевесом в 232 голоса побеждает, отметил руководитель штаба.

И.Пилипчук утверждает, что изменение результата дали 34 сфальсифицированных протокола, на которых с оригиналами не совпадают номера комиссий и печатей, фамилии и имена членов комиссий.

После того, как окружная комиссия зафиксировала первый результат, бойцы «Беркута» забрали протоколы, чтобы доставить в суд. А в суде, как утверждает И.Пилипчук, были представлены уже подмененные протоколы. Подмена произошла по дороге из Первомайска в Николаев, куда протоколы везли около 4 часов, уверены в штабе кандидата.

Он также добавил, что сравнив номера серий бланков протоколов, выданных членам комиссий, и бланков, представленных для отчета, представители кандидата выяснили, кто и на каком участке вносил изменения в протоколы.

«Все делалось очень грубо, - сказал И.Пилипчук. – В спешке протоколы заменялись, отсюда так много ошибок. Видно, не все члены комиссий дали свои печати для фальсификаций, поэтому 34 протокола проштампованы всего 4-5 печатями. К тому же подписывались документы, как видно по почерку, одним –двумя людьми. Теперь у членов ЦИК есть возможность сравнить все документы. Сейчас мы ожидаем доклада председателю комиссии».

Кроме документов, представители штаба представят членам ЦИК сравнительную таблицу, в которой наглядно показано первоначальное количество голосов за обоих кандидатов, затем от кого забирались голоса и кому добавлялись и окончательный результат, который был представлен в ЦИК председателем ОИК №132.

Как сообщал УНИАН, кандидат в депутаты, самовыдвиженец Анатолий Пешехонов, который занял, по предварительным данным, предпоследнее место по результатам голосования в округе №132, обратился в Николаевский окружной административный суд с иском на действия ОИК, заявив о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру (сначала по данным ЦИК у А.Пешехонова был результат 1147 голосов, потом цифра изменилась на 1107).

Суд принял решение истребовать у ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время рассмотрения иска кандидата по 132-у округу А.Пешехонова.

В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, во время которого в прошлую ночь силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

Народный депутат Геннадий Москаль, который находится в ОИК № 132, заявил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» ворвались в помещение ОИК, ногами выбили двери, разбили стекло, избили людей и вывезли протоколы с результатами голосования.

2 ноября Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу №132 в зале суда.

3 ноября Николаевский окружной административный суд отклонил иск А.Пешехонова о признании незаконным протокола о результатах голосования в 132-м одномандатном избирательном округе.

В этот же день ОИК провела свое заседание и утвердила результаты голосования. ЦИК приняла для анализа протокол ОИК 132 о результатах голосования на выборах.

4 ноября Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным итогового протокола ОИК №132 кандидату по этому округу Аркадию Корнацкому.