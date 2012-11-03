Член Первомайского окружкома уже зачитывает результаты в ЦИК

Член окружной избирательной комиссии № 132 (Первомайск, Николаевская область) Валентина Крощенко, представитель Партии регионов, начала объявлять на заседании Центральной избирательной комиссии протокол о результатах голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, по процедуре сначала объявляются данные протокола по результатам голосования в общегосударственном многомандатном округе, а затем – в одномандатном избирательном округе.

В.Крощенко подтвердила, что председатель ОИК Василий Микитюк находится в помещении ЦИК, однако ему стало плохо.

Тем временем один из двух членов Первомайской окружной избирательной комиссии номер 132 (Николаевская область), имеющий право транспортировать протоколы в Центральную избирательную комиссию, сейчас находиться в Первомайске.

Об этом УНИАН сообщил член ОИК, представитель ВО «Батькивщина» Анатолий Шевченко.

По его словам, перевозить протоколы в ЦИК должен председатель комиссии, его заместитель и представители двух «лидеров» выборов.

«В нашем случае это члены ОИК от Партии регионов и ВО «Батькивщина». Поэтому я должен быть сейчас в Киеве с бюллетенями», - отметил А.Шевченко.

При этом он подчеркнул, что даже не знал ничего о предстоящей транспортировке бюллетеней в ЦВК.

Согласно данным электронной системы «Выборы», ОИК № 132 проработала 100 % протоколов. В соответствии с этим, Партию регионов поддержали 35 % избирателей, «Батькивщину» – 23,64 %, «УДАР» – 12,80 %, КПУ – 18,44 %, ВО «Свобода» – 3,93 %. По мажоритарной системе победителем стал представитель Партии регионов Виталий Травянко - 39,97 % голосов избирателей. На 232 голоса от него отстает представитель партии «Батькивщина» Аркадий Корнацкий.