ЦИК приняла протоколы от 190 ОИК и ушла отдыхать

3 ноября после перерыва Центральная избирательная комиссия в режиме заседания продолжила прием протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах одномандатного избирательного округа и протоколов ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. В этот день Комиссия приняла протоколы от 39 окружных избирательных комиссий.

Как передавал УНИАН, ранее ЦИК принял в режиме заседания протоколы 151 ОИК. Таким образом, на обработке в ЦИК находятся протоколы об итогах голосования 190 окружных избирательных комиссий.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, также внесены некоторые изменения в состав ОИК по выборам народных депутатов Украины одномандатных избирательных округов № 71, 194 и 216, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 26 августа 2012 года № 604 "Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года".

Кроме того, Комиссия оставила без рассмотрения по существу жалобу кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 В.А.Полищука, в которой он просит признать противоправными действия кандидата в народные депутаты Украины в этом же округе В.А.Атрошенко относительно ведения им предвыборной агитации, поскольку она подана повторно с нарушением срока представления.

Также оставлена без рассмотрения по существу жалоба кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 20 Б.Ю.Загревы на действия окружной избирательной комиссии указанного избирательного округа, поскольку она подана повторно с нарушением срока представления и к ненадлежащему субъекту ее рассмотрения.

Кроме того, в режиме заседания Комиссия рассмотрела жалобу И.Ю.Филиппа – доверенного лица кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 34 Костромского М.В. В жалобе субъект обращения просит ЦИК признать противоправной бездеятельность ОИК указанного округа относительно неприятия ею решение о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке № 120616 в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах одномандатного округа № 34 и в этом же одномандатном избирательном округе в связи с имеющимися признаками распечатывания пакетов с запакованными документами УИК избирательного участка № 120616, а также обязать указанную избирательную комиссию на своем заседании рассмотреть этот вопрос и неуклонно соблюдать требования избирательного закона. После соответствующего обсуждения в отсутствие надлежащих оснований для удовольствия Комиссия отказала И.Ю.Филиппу в удовлетворении его жалобы.

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 11.00 5 ноября.