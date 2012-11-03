На Крещатик вывели военную технику (фото)

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, по Крещатику торжественным маршем прошли сводный оркестр Министерства внутренних дел, ансамбль барабанщиц Национальной академии внутренних дел, курсанты НАВС в форме пехотинцев и летчиков времен Великой Отечественной войны и в современной форменной одежде, парадный расчет лицея имени Ярослава Кондратьева, курсанты факультета внутренних войск НАВС, военнослужащие Внутренних войск и специальный батальон «Почетный караул», который, кроме того, порадовал зрителей показательным выступлением.

Во время парада были продемонстрированы образцы исторической военной техники и автомобилей, которые использовалась во время Великой Отечественной войны: командирский «Виллис», ГАЗ-67, ЗИС-6 «Катюша», «Студебекер», ЗИС-3 и другие.

Показательные выступления продемонстрировали подразделения специального назначения «Титан», «Кобра», «Сокол», «Омега», а также кинологическая служба и конная милиция.

Завершил программу праздника концерт Национальной академии внутренних дел и Академического ансамбля песни и танца МВД Украины.