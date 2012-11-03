Кернес обвиняет Авакова в смерти экс-главы «Инвестора»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Г.Кернеса обнародовано на официальном сайте Харьковского городского совета.

«...То, что погибший экс-руководитель «Инвестора» в предсмертной записке указал на все «человеческие качества» Арсена Авакова, свидетельствует о том, что главным виновником смерти Александра Мотилевского является безразличие, цинизм и хвастовство Авакова, который всегда хочет выйти сухим из воды», - говорится в заявлении Г.Кернеса.

Он заявил, что «о гибели своего соратника первым заговорил Аваков. Он, опережая события, не давая возможности разобраться в произошедшем, сразу обвинил правоохранительные органы в том, что это именно они довели до самоубийства Александра Мотилевского. Такие утверждения - не что иное, как доказательство трусости и низости Авакова. А также его боязни перед той ответственностью, которая рано или поздно для него наступит. А то, что Аваков будет прятаться за депутатский мандат или наденет на лацкан своего дорогого пиджака депутатский значок, - я в этом не сомневаюсь. Как и в том, что в парламенте Украины найдутся здоровые силы и они 226 голосами научат таких, как Аваков, уважать закон и людей».

«То, что произошло, - добавил мэр Харькова, - еще одно подтверждение того, что уголовное дело, возбужденное против Авакова, не является политическим. Это дело, связанное с его финансовыми махинациями, с нарушениями закона и коррупционными деяниями, направленными на обогащение как лично Авакова, так и тех, кто вместе с ним хочет избежать ответственности».

«Я считаю, что не может быть выборочного правосудия и выборочного отношения к составу преступления. Погибший черным по белому написал, кто его довел до этого состояния. Поэтому я уверен, что всё будет по закону и по суду Божьему. И как сказал Михаил Добкин (харьковский губернатор – УНИАН), Авакову с этим жить. Ну а то, что на его совести не одна смерть, - я об этом неоднократно говорил публично. И я готов подтвердить эти свои слова», - отметил Г.Кернес.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября харьковская милиция сообщила, что 31 октября в 13.00 неподалёку от дома по улице Академика Павлова в Московском районе Харькова было обнаружено тело 45-летнего мужчины. «Установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона своей квартиры, расположенной на 9-ом этаже 12-этажного дома», - сообщил Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Немного раньше 1 ноября о самоубийстве А.Мотилевского сообщил в Facebook А.Аваков (до избрания в 2005 году губернатор – председатель наблюдательного совета АО «Инвестор»). «Вчера покончил с жизнью Александр Мотилевский, который до недавнего времени возглавлял правление АО «Инвестор». Человек не выдержал давления обстоятельств. И хотя после года прессинга - с мая уже не работал в компании - в покое его не оставили ... Допрос в УБоП, угрозы и давление вывели человека из себя... Негодяи... Я не знаю, как такое комментировать», - написал в Facebook А.Аваков.

В тот же день начальник Следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Галаван сообщил, что А.Мотилевский оставил пять предсмертных записок, в одной из которых упоминается А.Аваков.

По факту гибели А.Мотилевского возбуждено уголовное дело по ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

З.Галаван отметил, что А.Аваков (который находится в Италии) может быть допрошен по этому уголовному делу и милиция Харькова планирует написать ходатайство о предоставлении правовой помощи правоохранительным органам Италии, чтобы провести допрос А.Авакова. В случае необходимости, сказал З.Галаван, в Италию может вылететь следователь милиции.

26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

Еще раньше были возбуждены уголовные дела против нескольких руководителей АО «Инвестор» Они подозреваются в земельных махинациях. Некоторые из руководителей, в частности, экс-председатель правления АО «Инвестор» Андрей Перееденко, задержан и находится под следствием, заместитель председателя наблюдательного совета АО Геннадий Гаевой объявлен в розыск.