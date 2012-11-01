Покончил с собой экс-глава компании Авакова

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков.

"Вчера покончил с жизнью Александр Мотылевский, еще недавно возглавлявший правление АО «Инвестор». Человек не выдержал давление обстоятельств. И хотя после года прессинга – с мая уже не работал в компании – в покое его не оставили", - отметил Аваков.

"Допросы в УБОПе, угрозы и давление вывели человека из себя… Негодяи... Я не знаю как такое комментировать. Горе в семье, горе у нас...", - резюмировал политик.