Покончил с собой экс-глава компании Авакова
12:25, 01 ноября 2012Политика
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Экс-глава правления компании "Инвестор", принадлежащей харьковскому экс-губернатору Арсену Авакову, Александр Мотылевский покончил жизнь самоубийством.
Аваков сообщил о трагедии
Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков.
"Вчера покончил с жизнью Александр Мотылевский, еще недавно возглавлявший правление АО «Инвестор». Человек не выдержал давление обстоятельств. И хотя после года прессинга – с мая уже не работал в компании – в покое его не оставили", - отметил Аваков.
"Допросы в УБОПе, угрозы и давление вывели человека из себя… Негодяи... Я не знаю как такое комментировать. Горе в семье, горе у нас...", - резюмировал политик.
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