Николаевский суд отказался пересчитывать голоса
Николаевский суд отказался проверять данные протоколов, изъятых из ОИК 132 округа.
После того, как суд три часа изучал документы, он заявил, что не будет делать перерасчета голосов, так как это является исключительной прерогативой ОИК.
Вместе с тем суд решил проверить протоколы на соответствие законодательству.
Суд также отказался, озвучить результаты подсчета голосов, прописанные в оригиналах протоколов участковых избирательных комиссий 132 округа. По словам судей документы затребованы из ОИК не с целью уточнения расчетов, а с целью их "осмотра".
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Представители кандидата от оппозиции просили судей просто зачитать данные протоколов, чтобы все могли убедится, что документы не были изменены после изъятия: "Мы хотим убедиться, что к вам поступили именно те протоколы", - цитирует Украинская правда.
Однако суд отказался читать протоколы и просто приобщил их копии к делу.
"Ваша честь, а зачем мы тогда бились за эти протоколы с "Беркутом", если вы их не рассматриваете?", - пришел в изумление Геннадий Москаль.
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В ответ судья лишь взглядом указал на истца.
В итоге судейская коллегия ушла в совещательную комнату. Время объявления решения не называлось.