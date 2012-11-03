Николаевский суд отказался пересчитывать голоса

После того, как суд три часа изучал документы, он заявил, что не будет делать перерасчета голосов, так как это является исключительной прерогативой ОИК.

Вместе с тем суд решил проверить протоколы на соответствие законодательству.

Суд также отказался, озвучить результаты подсчета голосов, прописанные в оригиналах протоколов участковых избирательных комиссий 132 округа. По словам судей документы затребованы из ОИК не с целью уточнения расчетов, а с целью их "осмотра".

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Представители кандидата от оппозиции просили судей просто зачитать данные протоколов, чтобы все могли убедится, что документы не были изменены после изъятия: "Мы хотим убедиться, что к вам поступили именно те протоколы", - цитирует Украинская правда.

Однако суд отказался читать протоколы и просто приобщил их копии к делу.

"Ваша честь, а зачем мы тогда бились за эти протоколы с "Беркутом", если вы их не рассматриваете?", - пришел в изумление Геннадий Москаль.

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В ответ судья лишь взглядом указал на истца.

В итоге судейская коллегия ушла в совещательную комнату. Время объявления решения не называлось.