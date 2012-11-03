Литвин: парламент примет изменения в регламент

Об этом спикер написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос.

“Он будет принят на следующей неделе. Хоть ряд предложенных изменений мне не нравится”, - заметил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины".

Председатель комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Владимир Макеенко отметил, что принятие этого законопроекта обусловлено изменением избирательной системы, поскольку с принятием закона "О выборах народных депутатов Украины" 17 ноября 2011 года выборы народных депутатов проводятся по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе в отличие от существующей пропорциональной системы.

В соответствии с законопроектом, депутатские фракции формируются на партийной основе. Народный депутат может входить в состав только одной депутатской фракции (депутатской группы). Внефракционные народные депутаты могут объединяться в депутатскую группу народных депутатов (далее - депутатская группа). Минимальное количество народных депутатов для формирования депутатской группы должно составлять численность не менее, чем численность наименьшей по численности депутатской фракции. Зарегистрированная депутатская группа имеет права депутатской фракции.

Согласно проекту, решение о кандидатурах на должность председателя Верховной Рады Украины принимается путем открытого поименного голосования. Решение Верховной Рады об отозвании председателя парламента с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и оформляется постановлением ВР.

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В соответствии с законопроектом, председатель Верховной Рады Украины, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады Украины не входят в состав депутатской фракции (депутатской группы).

В законопроекте отмечено, что народный депутат, который не вошел в состав депутатской фракции, который исключен или который вышел из состава депутатской фракции, является внефракционным.

Политические партии, которые по результатам выборов народных депутатов приняли участие в разделении депутатских мандатов, делегируют в состав Подготовительной депутатской группы народных депутатов по квоте: один представитель от восьми народных депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий. Если после разделения квот остаются народные депутаты, количество которых составляет пять и более народных депутатов, в таком случае также предлагается по одному представителю от этой политической партии. Письменное предложение о кандидатуре народного депутата - представителя политической партии за подписью руководителя соответствующей политической партии подается председателю Верховной Рады Украины предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – первому заместителю или заместителю председателя Верховной Рады Украины.

Народные депутаты, избранные в одномандатных округах, делегируются по одному представителю от Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя. Делегирование представителей осуществляется на собрании народных депутатов от соответствующих административно-территориальных единиц, которое сзывается председателем соответствующего совета не позднее, чем через 5 дней после оглашения Центральной избирательной комиссией результатов выборов. Протокол собрания, подписанный председателем соответствующего совета, сразу направляется им председателю Верховной Рады Украины предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – первому заместителю или заместителю председателя Верховной Рады Украины.