Литвин обещает чистку руководства в своей партии

Об этом председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир Литвин написал на своей странице у Facebook, отвечая на вопрос пользователя: «Какая дальнейшая судьба у Народной партии?».

«Тщательный смотр партийных рядов, в первую очередь ее руководящего звена, и обновление, омоложение партийных структур», - ответил В.Литвин.

Нынешний председатель ВР не претендует на эту должность в новоизбранном парламенте. По словам В.Литвина: “Это кресло ко многому обязывает и, в то же время, часто лишает собственного мнения и даже личности... Ты не принадлежишь себе. А у меня сегодня огромная ответственность перед избирателями, которая требует другого алгоритма действий”, - подчеркнул он.

Проект постановления оппозиции о расследовании фактов фальсификации на выборах В.Литвин считает пропагандой.

“В проекте содержатся прямые указания, кого и на сколько лет необходимо посадить. Понятно, что этот документ предложен с целью пропаганды и, если хотите, запугивания, особенно членов участковых избирательных комиссий и судьей”, - написал В.Литвин, добавив, что именно поэтому он поручил соответствующим комитетам изучить данную инициативу на предмет наличия правовых оснований для ее официальной регистрации.

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина», народный депутат Арсений Яценюк внес в Верховную Раду проект постановления о расследовании фактов фальсификации парламентских выборов.

Справка УНИАН, В.Литвин на выборах победил в округе №65 в Житомирской области, где за него проголосовало 66,53% избирателей. Кроме него, в парламент не попал ни один мажоритарщик от НП. В выборах по списку партия не участвовала.