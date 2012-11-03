Кандидат «Батькивщины» победил в Кировограде

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ОИК № 99 Ирина Коваленко зачитала протокол об итогах результатов голосования в Кировограде, согласно которому по многомандатному избирательному округу с результатом 33,35% голосов избирателей победила Объединенная оппозиция «Батькивщина».

Партия регионов набрала 23,42%, «УДАР» - 17,68%, ВО «Свобода» - 9,89%, КПУ - 9,14%.

По одномандатному избирательному округу № 99 с результатом 32,8% победителем объявлен кандидат от Объединенной оппозиции «Батькивщина», предприниматель Андрей Табалов. А.Табалов опередил своего ближайшего конкурента от Партии регионов, первого заместителя председателя Кировоградского областного совета Александра Шаталова на 2,5% (2 225 голосов). Третье место занял кандидат от «УДАРа», писатель Максим Кидрук, за него проголосовали 12,54% избирателей.

Около двухсот сторонников А.Табалова, несмотря на дождь, ожидали объявления протокола под стенами ОИК и встретили его овациями и скандированием фамилии победителя.

Однако, как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в судах Кировограда и в Днепропетровском апелляционном суде рассматриваются иски областной организации Партии регионов и ее выдвиженца по данному округу Александра Шаталова о признании противоправными действий 32-х участковых избирательных комиссий.

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31 октября во время митинга своих сторонников А.Табалов отметил: «Представители Партии регионов подали 32 иска в участковые избирательные комиссии о признании нарушений на участках, на которых я победил с наибольшим отрывом. Членов комиссий обвиняют в том, что они якобы не допустили на участки наблюдателей, приехавших наблюдать за подсчетом голосов в два часа ночи, и в других надуманных нарушениях, чтобы потом обратиться в ОИК о признании результатов голосования на этих участках недействительными».

По словам председателя ОИК И.Коваленко, пока никаких сообщений о решениях судов, вступивших в законную силу, в комиссию не поступало. Поэтому она объявила победителя.

«Сейчас победителя установлено. Насколько этот результат является окончательным, будет зависеть от решений судов и их содержания», - отметила И.Коваленко.