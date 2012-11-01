В Кировограде оппозиция защищает своего победившего кандидата

Как передает корреспондент УНИАН, в акции протеста приняли участие сторонники кандидата от Объединенной оппозиции «Батькивщина» по 99-му мажоритарному избирательному округу (г. Кировоград) Андрея Табалова и представители политических партий «УДАР», ВО «Свобода» и Украинской народной партии. Митингующие держали плакаты «Влада хоче вкрасти голоси кіровоградців» и «Чубченко, пиши протокол!».

Как сообщила корреспонденту УНИАН организатор мероприятия Ирина Малик, городская власть не разрешила проведение митинга, ссылаясь на то, что Кировоградская областная организация Партии регионов еще две недели тому назад подала заявку на проведение с 28 октября по 5 ноября с 8 до 23 часа на всех площадях в центре города массовых информационно-просветительских мероприятий.

А.Табалов, выступая на митинге, отметил: «Представители Партии регионов подали 32 иска к участковым избирательным комиссиям о признании нарушений на участках, на которых я победил с самым большим отрывом. Членов комиссий обвиняют в том, что они якобы не допустили на участки наблюдателей, которые приехали наблюдать за подсчетом голосов в два часа ночи, и в других надуманных нарушениях, чтобы затем обратиться в ОИК о признании результатов голосования на этих участках недействительными».

Председатель областной организации Украинской народной партии, кандидат по этому же округу Александр Ратушняк назвал действия представителей Партии регионов попыткой уравнять результаты выборов в интересах кандидата от Партии регионов Александра Шаталова и призвал участников митинга защитить свой выбор.

Корреспондент УНИАН, посетив помещение, где должна была бы вести заседание избирательная комиссия 99-го избирательного округа, не застала на месте главу комиссии и ее заместителя.

59 человек объявили, что будут протестовать против бездеятельности ОИК бессрочно, пока не объявят итоги голосования по округу. Они по очереди будут дежурить в здании окружной избирательной комиссии и на улице.

Как сообщал УНИАН, согласно данным, обнародованным электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий в избирательном округе №99 (город Кировоград) победителем выборов становится представитель Объединенной оппозиции, председатель областной организации политической партии «Фронт Змін», предприниматель, депутат Кировоградского городского совета А.Табалов, набрав 32,80% голосов избирателей. Он обошел выдвиженца от Партии регионов, первого заместителя председателя Кировоградского областного совета Александра Шаталова, который набрал 30,27% голосов избирателей.