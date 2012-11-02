Самым молодым депутатом в новой Раде будет свободовец, а старшим - регионал

15:52, 02 ноября 2012
Политика
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Самым молодым депутатом новой ВР станет 25-летний представитель ВО "Свобода" Андрей Ильенко, который одержал победу в скандальном 215-м избирательном округе Киева. Самым старшим - 79-летний выдвиженец Партии регионов в 45-м избирательном округе Донецка Ефим Звягильский.

Андрей Ильенко станет самым молодым депутатом

Об этом пишет Тиждень.ua. Самыми молодыми депутатами также стали 2-е коммунистов 1986 года - Александр Присяжнюк и Роман Шугало.

Кроме того, в 165-м избирательном округе на Тернопольщине победил 27-летний Владимир Бойко, который является выдвиженцем ВО «Батькивщина».

Кроме Звягильского, новоизбранными депутатами стали еще 6 кандидатов, родившихся в 1930-х годах. В частности, это Ярослав Федорчук, 1936 года, который шел под номером 16 в избирательном списке «Батькивщины»; 75-летний Александр Шевченко, пятый номер в избирательном списке ВО «Свобода» и четверо кандидатов 1938 года: Владимир Бойко, № 7 избирательных списка Партии регионов; Евгений Мармазов, № 10 в избирательном списке КПУ, "регионал" Борис Дейч, который победил в избирательном округе № 8 (Крым) Вячеслав Богуслаев, выдвиженец ПР в округе № 77 Запорожской области.

Юхим Звягильский, очевидно, зачитает присягу народного депутата Украины

Напомним, что согласно постановлению Верховной Рады «О Регламенте Верховной Рады Украины», перед открытием первой сессии нового парламента, самый старший по возрасту новоизбранный депутат зачитывает присягу народного депутата Украины.

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