Самым молодым депутатом в новой Раде будет свободовец, а старшим - регионал

Об этом пишет Тиждень.ua. Самыми молодыми депутатами также стали 2-е коммунистов 1986 года - Александр Присяжнюк и Роман Шугало.

Кроме того, в 165-м избирательном округе на Тернопольщине победил 27-летний Владимир Бойко, который является выдвиженцем ВО «Батькивщина».

Кроме Звягильского, новоизбранными депутатами стали еще 6 кандидатов, родившихся в 1930-х годах. В частности, это Ярослав Федорчук, 1936 года, который шел под номером 16 в избирательном списке «Батькивщины»; 75-летний Александр Шевченко, пятый номер в избирательном списке ВО «Свобода» и четверо кандидатов 1938 года: Владимир Бойко, № 7 избирательных списка Партии регионов; Евгений Мармазов, № 10 в избирательном списке КПУ, "регионал" Борис Дейч, который победил в избирательном округе № 8 (Крым) Вячеслав Богуслаев, выдвиженец ПР в округе № 77 Запорожской области.

Напомним, что согласно постановлению Верховной Рады «О Регламенте Верховной Рады Украины», перед открытием первой сессии нового парламента, самый старший по возрасту новоизбранный депутат зачитывает присягу народного депутата Украины.