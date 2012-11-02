Кличко боится, что выборов мэра Киева не будет еще долго

Об этом в ходе брифинга Кличко заявил 2 ноября, сообщают «Комментарии».

Он отметил, что власть после проигрыша в Киеве оппозиционным силам, «не захочет проводить местные выборы».

«Учитывая тот результат, что оппозиция имеет в Киеве большую поддержку киевлян, я не исключаю, что власть будет делать любые шаги, чтобы выборы не состоялись вовсе», - сказал Кличко.

По его мнению, в целом в столице нет градоначальника уже три года и в течение этого времени происходит «уничтожение местного самоуправления».

Кличко отметил, что его политическая сила неоднократно обращалась в прокуратуру и суды относительно «разворовывания столицы». Однако никаких действий по разрешению этой ситуации не произошло.

По его словам, одним из первых заданий его политической силы в новом парламенте является законопроект о восстановлении местного самоуправления и даты проведения выборов.

Как ссобщал УНИАН, ранее лидер партии УДАР Виталий Кличко заявил, что будет инициировать выборы столичного мэра в мае следующего года.

По его словам, на сегодня киевляне никак не влияют на политику в своем городе, поэтому выборы мэра и обновление Киевсовета должны состояться в ближайшее время.

«Мы уже подготовили законопроект, согласно которому выборы мэра должны проходить в два тура, чтобы не было таких неожиданностей, как господин Черновецкий», - заявил Кличко журналистам в Киевсовете.