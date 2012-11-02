«Свобода»: В 189-м округе до сих пор не ввели на сервер ЦИК данные с 18 участков

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член ВО “Свобода” Александр Симчишин.

По его словам, ОИК сознательно медлит с введением этих данных.

Кроме того, вчера ОИК №189 отказала кандидату от Партии регионов Виталию Олуйко в пересчете голосов на 12 участках округа в городе Нетишин.

“К таким действиям ОИК прибегает, чтобы не объявлять победителем выборов в этом округе «свободовца» Игоря Сабия”, - отметил А.Симчишин.

Он добавил, что в работе ОИК объявлен перерыв до 12.00 2 ноября.

Всего в округе № 189 насчитывается 293 участка.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, в округе № 189 обработано 93,85% протоколов: за И.Сабия проголосовали 19,56% избирателей, за В.Олуйко - 18,40%.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября ОИК № 189 отклонила жалобы В.Олуйко, касавшиеся пересчета голосов на 9 участках Нетишина. По данным пресс-службы облорганизации ВО “Свобода”, В.Олуйко аргументировал свои требования тем, что участки в Нетишине позднее других сдали в окружную комиссию протоколы с результатами голосования.

В тот же день В.Олуйко призвал И.Сабия дождаться официальных результатов выборов, которые предоставит ЦИК. Он призвал представителей ВО «Свобода» дождаться рассмотрения жалоб и действовать в пределах законодательства, не допуская нарушений общественного порядка.