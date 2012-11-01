«Свобода» требует замены главы окружкома, где столкнулись Пилипишин и Левченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель избирательного штаба ВО «Свобода» Руслан Кошулинский.

«В Киеве проблемным остается 223-й ОИК. Сегодня мы требуем замены председателя ОИК, потому что то, что делает действующий руководитель, не укладывается ни в какие правовые рамки, и наш представитель в ЦИК сегодня будет требовать срочной замены этого человека», - сказал он.

По словам Р.Кошулинского, уже были прецеденты, когда ЦИК принимал решение о замене руководства ОИК.

Иначе, заявил он, ЦИК либо должен вмешаться в ситуацию в округе и пересчитать голоса, либо взять под свою личную ответственность все то, что там происходит.

Кроме того, Р.Кошулинский отметил, что «Свобода» и в дальнейшем будет привлекать максимальное количество своих сторонников для защиты выбора граждан в этом и других проблемных округах, в частности № 189 и № 90.

Он отметил, что «этот председатель 223-й ОИК имеет все основания после выборов приехать в Лукьяновское СИЗО».

«Мы не уступим и не пойдем ни на какие уступки. И этот председатель будет сидеть в тюрьме, как и все другие, кто фальсифицировал подсчеты. Фракция «Свободы» в парламенте на каждом заседании будет затрагивать вопрос: почему председатель этой ОИК и Пилипишин еще не в тюрьме», - заверил Р.Кошулинский.

На вопрос, какое количество кандидатов от ВО «Свобода» на сегодняшний день уже точно попадает в парламент, он ответил: «Мы имеем 25 по списку и 12 твердых мажоритарщиков. Считаю, что еще два прибавятся, то есть, мы выходим на позицию 37-39 депутатов».