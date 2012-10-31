Тягнибок предупреждает, что будет пикетировать квартиры членов ОИК

Он выступил перед людьми, собравшимися у входа в здание, а затем зашел на заседание окружкома, сообщает "Украинская правда".

Как и накануне, О.Тягнибок предупреждал членов комиссии об уголовной ответственности за фальсификацию выборов и отметил, что "Свобода" будет пикетировать квартиры членов ОИК.

"Весь Киев будет вас знать", - сказал он.

Теперь окружком прекратил свою работу из-за скандала и шума в зале.

Кроме того, депутат от НУ-НС и член ВО "Свобода" Александр Бондарь сообщил, что комиссия уже 3 часа не может составить протокол о потере протокола одной из УИК.

В то же время один из членов окружкома заявил, что соответствующий протокол был составлен милицией.

По состоянию на 16.00 под зданием окружкома появилась группа пожилых людей с флагами организации "Киевляне прежде всего" Виктора Пилипишина, который является кандидатом в депутаты в округе №223.

Между тем В.Пилипишин призвал О.Тягнибока убрать с территории ОИК всех людей, кто не задействован в избирательном процессе.

«Я предлагаю прекратить какое-либо давление на членов комиссий и дать им спокойно посчитать голоса. Достаточно повышать градус противостояния и провоцировать конфликты. Давайте уберем всех людей, кто не задействован в избирательном процессе, с территории ОИК и дадим членам комиссии спокойно и честно посчитать голоса», - говорится в обращении В.Пилипишина к лидеру «Свободы», текст которого передан УНИАН.

Как сообщалось, в 223-ом округе до сих пор не могут посчитать голоса избирателей. В этом округе состязаются самовыдвиженец В.Пилипишин и "свободовец" Юрий Левченко.

В соответствии с данными из сайта ЦИК, после обработки 72,27% протоколов у В.Пилипишина результат 28,66% голосов, у Ю.Левченко – 27,51%.