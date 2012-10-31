ЦИК обработала 99,25% протоколов (результаты)

По состоянию на 22.26 обработано 99,25% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии. По результатам обработки 99,25% протоколов: за Партию регионов проголосовали 30,07% избирателей (6 085 559 голосов); за ВО «Батькивщина» - 25,47% (5 155 956); за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,93% (2 819 602); за Коммунистическую партию Украины - 13,20% (2 671 985); за ВО «Свобода» - 10,42% (2 109 635); за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58% (320 455); за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей (224 985), за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08% (219 729). Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.

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