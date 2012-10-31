Донецкая область провела в ВР 21 мажоритарщика Партии регионов

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий .

Так, в избирательном округе № 41 побеждает Александр Бобков, набрав 80,85% голосов избирателей, вторым в этом округе стал Павел Скакун, член КПУ, набрав 10,17% голосов; в №42 - Татьяна Бахтеева - 65,51%, второе место у Владимира Лукьянца, члена КПУ (16,18%); в №43 - Валентин Ландик, набрав 50,87% голосов, второй – Юрий Коваленко, член КПУ (16,18%); в №44 - Николай Левченко - 77,12%, второй – Александр Симоненко, КПУ (10,19%); в №45 - Ефим Звягильский, набравший 72,59%, вторая - Ольга Волкова, КПУ (16,06%); в №46 округе - Сергей Клюев (73,1%), второй - Константин Матейченко, ВО «Батьківщина» (10,67%); №47 – Алексей Азаров (76,1%), второй - Анатолий Хмелевой, КПУ (9,66%); №48 - Юрий Боярский (55,12%) второй - Максим Городенский, КПУ (12,3%); в №49 - Денис Омельянович (63,54%), вторым – Юлия Гур, КПУ (23,44%); в №50 – Леонид Байсаров (72,71%), вторая – Елена Ермоленко, КПУ (16,45%); в №51 – Анатолий Гончаров (40,11%), второй – Артур Герасимов, самовыдвиженец (12,24%); в №52 Игорь Шкиря – 60,74%, второй – Владимир Поддубный, самовыдвиженец (13,47%); №53 - Леонид Литвинов (78,86%), второй – Николай Стужук, КПУ (12,63%); в №54 - Владислав Лукьянов (77,15%), второй – Евгений Волынец, КПУ (12,86%); в №55 - Валерий Омельченко (69,3%), второй – Тимофей Нагорный, самовыдвиженец (12,91%); в №56 - Виталий Борт (71,08%), второй – Денис Молоков, КПУ (12,1%); в №57 - Сергей Матвиенков (60,5%), второй – Дмитрий Пуговкин, КПУ (17,04%); в №58 - Алексей Белый (50,41%), второй - Виталий Дейнес, КПУ (19,45%); №59 - Александр Васильев (64,16%), вторая – Алла Борковец, КПУ (18,97%); в №60 побеждает Александр Рыженков (57,7%), за ним следует Сергей Филиндаш, КПУ (17,83%); в округе №61 – Андрей Пономарев, набрав 54,76% голосов избирателей, за ним идет Николай Кравченко, КПУ, набравший 21,59% голосов.

Всего в Донецкой области создан 21 округ.