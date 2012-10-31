В Нью-Йорке из-за урагана запретили парад на Хэллоуин

"Впервые за 39 лет нашей истории департамент по чрезвычайным ситуациям мэра города и городская полиция отменили парад. Аллилуйя, Хэллоуин!", - сообщается в экстренном сообщении на официальном сайте организаторов парада, пишет РИА "Новости".

По меньшей мере, десять человек погибли в Нью-Йорке в результате обрушившегося урагана "Сэнди", миллионы людей в деловой столице США и пригороде остаются без электричества. В Нью-Йорке третьи сутки не работает затопленный и поврежденный штормом метрополитен, связывающий районы мегаполиса с Манхэттеном. Власти города пока возобновили только автобусное сообщение.

"Мы полагали, что все участники парада, которые пожелают принять в нем участие, будут в безопасности. Нам будет вас не хватать", - обращаются организаторы самого красочного шоу к горожанам.

В парадах на Хэллоуин в мегаполисе участвуют обычно около миллиона человек. В нынешнем году сценарий шествия был посвящен "концу света по предсказанию календаря Майя".