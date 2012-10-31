СМИ: В Голливуде снимут фильм о киевском «Матче смерти»

Как пишет ресурс dynamo.kiev.ua, в 2013 году в Европе начнутся съемки нового голливудского фильма под названим «Динамо», основной сюжетной линией которого будет сыгранный летом 1942 года в Киеве матч между местными футболистами и немцами, которые оккупировали столицу Украины.

Как отмечает сайт, повествование об известном «Матче смерти» пройдет от лица вратаря и лидера киевской команды Николая Трусевича, роль которого сыграет всемирно известный шотландский актер Джерард Батлер («300 спартанцев», «Рок-н-рольщик», «Голая правда»). Фамилии исполнителей остальных ролей футболистов пока не называются.