СМИ: В Голливуде снимут фильм о киевском «Матче смерти»
18:55, 31 октября 2012Политика
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В Голливуде снимут фильм о легендарном киевском «Матче смерти».
Джерард Батлер сыграет украинского тренера
Как пишет ресурс dynamo.kiev.ua, в 2013 году в Европе начнутся съемки нового голливудского фильма под названим «Динамо», основной сюжетной линией которого будет сыгранный летом 1942 года в Киеве матч между местными футболистами и немцами, которые оккупировали столицу Украины.
Как отмечает сайт, повествование об известном «Матче смерти» пройдет от лица вратаря и лидера киевской команды Николая Трусевича, роль которого сыграет всемирно известный шотландский актер Джерард Батлер («300 спартанцев», «Рок-н-рольщик», «Голая правда»). Фамилии исполнителей остальных ролей футболистов пока не называются.
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