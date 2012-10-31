Тимошенко завтра хочет увидеть посла ЕС и трех соратников

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко хочет завтра встретиться с послом Евросоюза Яном Томбински, а также с председателем Совета Объединенной оппозиции Арсением Яценюком, руководителем центрального штаба «Батькивщины» Александром Турчиновым и заместителем председателя партии «Батькивщина» Григорием Немырей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил ее защитник Сергей Власенко.

«Сегодня Юлией Владимировной подано заявление о проведении краткосрочного свидания», - сказал он.

С.Власенко напомнил, что каждый человек, находящийся в местах лишения свободы, имеет право один раз в месяц на краткосрочное свидание с теми людьми, которых он выбирает, и продолжительность свидания должна быть не более 4 часов.

С.Власенко отметил, что последнее свидание у Ю.Тимошенко было 1 октября.

«На завтра на такое краткосрочное свидание Ю.Тимошенко пригласила посла Евросоюза Яна Томбински по его просьбе, Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Григория Немырю», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что Государственная пенитенциарная служба не имеет права препятствовать этому свиданию и для этого не нужно никаких дополнительных разрешений. «Это право, которое предоставлено действующим законодательством», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 30 октября наблюдателям от ОБСЕ было отказано во встрече с Ю.Тимошенко.

В частности, по словам председателя краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Вальбурги Габсбург Дуглас, в выходные наблюдатели ОБСЕ получили разрешение на встречу с Ю.Тимошенко, однако 30 октября в 12.15 им сообщили, что визит невозможен, поскольку экс-премьер объявила голодовку.

Справка УНИАН. 29 октября Ю.Тимошенко заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.