Тимошенко объявила голодовку

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в знак протеста против фальсификации выборов объявила бессрочную голодовку в центральной клинической больнице «Укрзализницы».

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Харькове защитник Ю.Тимошенко народный депутат Сергей Власенко зачитал письмо экс-премьера, в котором она заявляет о начале голодовки.

«Я объявляю голодовку в знак протеста против фальсификации выборов», - говорится в заявлении экс-премьера, которое зачитал адвокат. По словам С.Власенко, с сегодняшнего дня Ю.Тимошенко будет употреблять только воду, срок голодовки не ограничен.

В своем заявлении Ю.Тимошенко подчеркнула, что парламентские выборы были полностью фальсифицированы. «С 29 июля по 28 октября 2012 года в Украине прошли сами нечестные выборы за все время независимости Украины», - заявила Ю.Тимошенко.

Экс-премьер подчеркивает, что каждый украинец в день выборов мог видеть очевидные нарушения закона – подкуп избирателей и членов комиссии, использование административного ресурса, физическое воздействие в отношении избирателей. «Выборы фальсифицированы с первого и до последнего дня. И скрыть это – значит, перечеркнуть будущее Украины», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

В заявлении она отметила, что, по данным национального экзит-пола, «73 процента украинцев проголосовали против Януковича». «Легитимность режима полностью утрачена», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

В своем заявлении экс-премьер отметила, что если бы она была на свободе, то призвала бы своих сторонников отстаивать результаты выборов в акциях протеста. Однако из-за заключения, как заявила Ю.Тимошенко, она не сможет гарантировать высокое качество организации и безопасность таких акций.

С.Власенко сказал, что объявленная экс-премьером голодовка – это один из немногих способов, которым она может, находясь в заключении, выразить публично свое отношение к тем фактам фальсификаций, которые имели место во время парламентской избирательной кампании.