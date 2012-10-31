Украинские вагоностроители выкупят половину белорусского завода

Об этом УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, на сегодняшний день Крюковский вагоностроительный завод владеет 15% акций в созданном в 2011 году в Беларуси предприятии.

«У нас есть пути наращивания пакета. Хотим владеть контрольным пакетом акций завода. Белорусская сторона не возражает», - сказал В.Приходько.

Он также отметил, что решение о покупке дополнительного пакета акций акционеры КВСЗ примут на собрании в апреле 2013 года.

«Все решим на собрании акционеров. Посмотрим на количество прибыли от 2012 года, и думаю, что купим их акции», - сказал В.Приходько.

Он также отметил, что работу по созданию совместного предприятия с Гомельским вагоноремонтным заводом, на базе которого создано совместное предприятие, Крюковский вагоностроительный завод начал пять лет назад на правах партнерства по совместному производству пассажирских вагонов.

«Это был вагоноремонтный завод, а стал вагоностроительный. Сначала организовали совместное производство, а потом совместное предприятие», - сказал В.Приходько.

Напомним, что Беларусь и украинское ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина) выступили учредителями нового вагоностроительного предприятия – ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод». Новое совместное предприятие будет выпускать все типы пассажирских вагонов. Украинский завод будет поставлять кузова и тележки, а гомельский – займется интерьером и окончательной постройкой вагонов. Также планируется, что производство ряда изделий будет перенесено из Украины в Беларусь.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.