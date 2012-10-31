Украинские вагоностроители выкупят половину белорусского завода

16:46, 31 октября 2012
Политика
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Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) планирует в 2013 году получить контроль над Гомельским вагоностроительным заводом (Беларусь).

Приходько

Об этом УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, на сегодняшний день Крюковский вагоностроительный завод владеет 15% акций в созданном в 2011 году в Беларуси предприятии.

«У нас есть пути наращивания пакета. Хотим владеть контрольным пакетом акций завода. Белорусская сторона не возражает», - сказал В.Приходько.

Он также отметил, что решение о покупке дополнительного пакета акций акционеры КВСЗ примут на собрании в апреле 2013 года.

«Все решим на собрании акционеров. Посмотрим на количество прибыли от 2012 года, и думаю, что купим их акции», - сказал В.Приходько.

Он также отметил, что работу по созданию совместного предприятия с Гомельским вагоноремонтным заводом, на базе которого создано совместное предприятие, Крюковский вагоностроительный завод начал пять лет назад на правах партнерства по совместному производству пассажирских вагонов.

«Это был вагоноремонтный завод, а стал вагоностроительный. Сначала организовали совместное производство, а потом совместное предприятие», - сказал В.Приходько.

Напомним, что Беларусь и украинское ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина) выступили учредителями нового вагоностроительного предприятия – ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод». Новое совместное предприятие будет выпускать все типы пассажирских вагонов. Украинский завод будет поставлять кузова и тележки, а гомельский – займется интерьером и окончательной постройкой вагонов. Также планируется, что производство ряда изделий будет перенесено из Украины в Беларусь.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.

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