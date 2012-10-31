ЦИК приняла бумажные протоколы от 7 окружных избиркомов (результаты)

Как передает корреспондент УНИАН, в режиме заседания были объявлены результаты голосования на округах № 55 (Макеевка, Донецкая область) № 36 (Павлоград, Кировоградская область) № 144 (Полтава) № 56 (Макеевка, Донецкая область) № 44 (Донецк) № 41 (Донецк) № 168 (Харьков).

В частности, в одномандатном избирательном округе № 55 Партию регионов поддержали 30,20 % избирателей, "Батькивщину" – 25,38%, "УДАР" – 13,86%, КПУ – 13, 25%, ВО "Свобода" – 10,37%, партию Наталии Королевской "Украина – Вперед!" – 1,58%, "Нашу Украину" – 1,11%, Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.

Все другие партии в этом округе не набрали 1% голосов избирателей. По мажоритарной системе победителем стал представитель Партии регионов Валерий Омельченко - 69,3% голосов избирателей. На этом округе 2 участковых комиссии уточняли свои протоколы. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения отдельных мнений.

В одномандатном избирательном округе № 36 (Павлодар, Кировоградская область) Партию регионов поддержали 44,71% избирателей, КПУ – 18,98%, "Батькивщину" – 15,59%, "УДАР" – 11,28%, ВО "Свобода" – 2,77%, партию Наталии Королевской "Украина – Вперед!" – 2,41%. Все другие партии в этом округе не набрали 1% голосов избирателей. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Артур Мартовицкий - 54,82% голосов избирателей. В этом округе 2 участковых комиссии составляли уточненные протоколы. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения отдельных мнений.

В одномандатном избирательном округе № 144 (Полтава) "Батькивщину" поддержали 27,96% избирателей, "УДАР" – 21,64%, Партию регионов – 19,08%, ВО "Свобода" – 12,33%, КПУ – 11,90%. Все другие участники процесса не преодолели избирательные барьер. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель партии "УДАР" Сергей Каплин – 32,21% голосов избирателей. В этом округе ни одна из участковых комиссий не составляла уточненные протоколы. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения отдельных мнений.

В одномандатном избирательном округе № 56 (Макеевка, Донецкая область) Партию регионов поддержали 67,89% избирателей, КПУ – 16,69%, "Батькивщину" – 4,67%, "УДАР" – 4,45%, ВО "Свобода" – 1,14%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Виталий Борт – 71,08% голосов избирателей. В этом округе ни одна из участковых комиссий не составляла уточненные протоколы. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения отдельных мнений.

В одномандатном избирательном округе № 44 (Донецк) Партию регионов поддержали 77,98% избирателей, КПУ – 11,06%, "Батькивщину" – 3,60%, "УДАР" – 2,96%, ВО "Свобода" – 0,84%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Николай Левченко – 79,31% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения отдельных мнений.

В одномандатном избирательном округе № 41 (Донецк) Партию регионов поддержали 78,90% избирателей, КПУ – 11,24%, "Батькивщину" – 2,99%, "УДАР" – 3,03%, ВО "Свобода" – 0,85%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Александр Бобков – 80,85% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения отдельных мнений.

В одномандатном избирательном округе № 168 (Харьков) Партию регионов поддержали 34,19% избирателей, "Батькивщину" – 18,62%, КПУ – 17,12%, "УДАР" – 16,87%, ВО "Свобода" – 5,97%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Валерий Писаренко – 43,44% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии, один из которых выразил отдельное мнение в связи с возможностью фальсификации подписи одной из членов одной из участковых избирательных комиссий.

Данные всех объявленных на заседании ЦИК протоколов совпадают с данными электронной системы "Выборы-2012".

Таким образом, по состоянию на 13.30 ЦИК приняла бумажные протоколы от 9 из 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.