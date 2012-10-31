У Азарова уже открещиваются от запрета на экспорт зерна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк после заседания Кабмина. «Я констатирую факт – постановление никто не готовил, разговоров об этом не было. Говорилось о том, что если мы увидим критический дефицит зерна – будем принимать меры, но на сегодня критического состояния нет», - сказал И.Бисюк .

Он также прокомментировал ситуацию с ценами на социальные сорта хлеба. «Его (повышения цен - УНИАН) быть не должно. В Аграрном фонде 2 млн тонн зерна, мы сформировали помольные партии муки и продаем ее всем, кому она нужна для поддержки стабильных цен на социальные сорта хлеба», - сказал И.Бисюк.

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По его словам, поднимать цены на хлеб будут только нерадивые бизнесмены.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

В середине октября Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.