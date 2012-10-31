В ЦИК поступили протоколы из 19 окружных избиркомов

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Наиболее активно в ЦИК поступают протоколы из Донецкой области (протоколы 8 ОИК) и Полтавской (5).

Из Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Луганской, Сумской и Харьковской областей поступили лишь по 1 протоколу ОИК.

ЦИК будет принимать эти протоколы в режиме заседания, которое предварительно запланировано на 12 часов.

Как сообщал УНИАН, накануне, 30 октября, ЦИК в режиме заседания приняла только 2 протокола на бумажных носителях, скрепленных печатями и подписями членов окружных избиркомов.