Первой протоколы с «мокрыми» печатями в ЦИК привезла Донецкая область
11:47, 30 октября 2012Политика
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В ЦИК поступили протоколы с «мокрыми» печатями из ОИК в Донецкой области.
ЦИК планирует в полдень начать непрерывное заседание
В Центральную избирательную комиссию первой привезла протоколы с «мокрыми» печатями окружная избирательная комиссия № 45 (Донецкая область).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
«В ЦИК уже поступил протокол 45-й ОИК, и сейчас принимается протокол от окружной избирательной комиссии № 146 – это Полтавская область», - сказал представитель ЦИК.
По его словам, в связи с поступлением первых протоколов по подсчету голосов, скрепленных «мокрыми» печатями, ЦИК планирует в полдень начать непрерывное заседание, в режиме которого в дальнейшем будут приниматься избирательные документы изо всех избирательных округов.
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