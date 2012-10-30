Первой протоколы с «мокрыми» печатями в ЦИК привезла Донецкая область

В Центральную избирательную комиссию первой привезла протоколы с «мокрыми» печатями окружная избирательная комиссия № 45 (Донецкая область).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«В ЦИК уже поступил протокол 45-й ОИК, и сейчас принимается протокол от окружной избирательной комиссии № 146 – это Полтавская область», - сказал представитель ЦИК.

По его словам, в связи с поступлением первых протоколов по подсчету голосов, скрепленных «мокрыми» печатями, ЦИК планирует в полдень начать непрерывное заседание, в режиме которого в дальнейшем будут приниматься избирательные документы изо всех избирательных округов.