Бумажные протоколы будут поступать в ЦИК всю неделю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член Центризбиркома Михаил Охендовский сообщил на брифинге в ЦИК.

"Пока нет информации о количестве ОИК, которые планируют передать завтра протоколы в ЦИК. Очевидно, что увеличение нагрузки на ЦИК по приему к рассмотрению протоколов окружных избирательных комиссий следует ожидать в четверг, пятницу, субботу", - сказал М.Охендовский.

При этом, по его мнению, динамика поступлений протоколов в ЦИК не отличается от динамики, которая наблюдалась во время предыдущих выборов.

"Никаких существенных различий мы не видим. На членов комиссии существенно увеличилась нагрузка, поэтому нет оснований говорить о том, что информация поступает в ЦИК как-то аномально. Абсолютно ожидаемый процесс", - объяснил М.Охендовский.

Как сообщал УНИАН, вчера в 12.00 ЦИК начала заседание в непрерывном режиме для приема протоколов ОИК об итогах голосования на выборах. За время заседания ЦИК приняла протоколы двух ОИК – одной из Донецкой и одной из Полтавской областей. После этого ЦИК объявила перерыв в своем заседании.

Одновременно ЦИК создала рабочую группу, которая будет принимать приложения к протоколам ОИК, в частности протоколы участковых избирательных комиссий, на основании которых ОИК составляли свои протоколы об итогах голосования в округах.