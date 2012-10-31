Бумажные протоколы будут поступать в ЦИК всю неделю

07:35, 31 октября 2012
Политика
777 0

Центральная избирательная комиссия рассчитывает 2-3 ноября получить из всех 225 окружных избирательных комиссий бумажные протоколы об итогах голосования.

Член избирательной комиссии ждет своей очереди сдавать протоколы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член Центризбиркома Михаил Охендовский сообщил на брифинге в ЦИК.

"Пока нет информации о количестве ОИК, которые планируют передать завтра протоколы в ЦИК. Очевидно, что увеличение нагрузки на ЦИК по приему к рассмотрению протоколов окружных избирательных комиссий следует ожидать в четверг, пятницу, субботу", - сказал М.Охендовский.

При этом, по его мнению, динамика поступлений протоколов в ЦИК не отличается от динамики, которая наблюдалась во время предыдущих выборов.

"Никаких существенных различий мы не видим. На членов комиссии существенно увеличилась нагрузка, поэтому нет оснований говорить о том, что информация поступает в ЦИК как-то аномально. Абсолютно ожидаемый процесс", - объяснил М.Охендовский.

Как сообщал УНИАН, вчера в 12.00 ЦИК начала заседание в непрерывном режиме для приема протоколов ОИК об итогах голосования на выборах. За время заседания ЦИК приняла протоколы двух ОИК – одной из Донецкой и одной из Полтавской областей. После этого ЦИК объявила перерыв в своем заседании.

Одновременно ЦИК создала рабочую группу, которая будет принимать приложения к протоколам ОИК, в частности протоколы участковых избирательных комиссий, на основании которых ОИК составляли свои протоколы об итогах голосования в округах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter