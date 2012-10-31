Яценюк: оппозиция не будет ждать, пока соберется новая Верховная Рада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Объединенная оппозиция не будет ждать присяги новых членов парламента. У нас есть последняя пленарная неделя еще этого позорного парламента, и мы начнем эту пленарную неделю с формирования следственной комиссии в отношении каждого председателя областной государственной администрации, каждого судьи, каждого прокурора и каждого члена комиссии, которые хотят украсть у украинцев голоса. Никому не избежать ответственности», - заявил А.Яценюк.

Он отметил, что оппозиция в очередной раз обращает внимание Президента, генпрокурора и главы правительства, что непосредственно при их участии продолжается процесс фальсификации подсчета голосов.

«Мы требуем завершить процесс подсчета голосов. Партия регионов проиграла округа. Нужно откровенно и мужественно это признать», - сказал А.Яценюк.

Он сообщил, что ежечасно поступают сведения о росте проблемных округов.

В частности, он отметил, что в 95-м округе в Ирпене Киевской области, где выигрывает кандидат от «Батькивщины» Вячеслав Кутовый, кандидат от «УДАРа» Александр Юраков подал 27 исков в суд.

Кроме того, сказал А.Яценюк, в 94-м округе в Киевской области также подано 17 судебных исков Татьяной Засухой, а в округе № 93 Киевской области (Кагарлык) проходит пересчет голосов в отсутствие кворума в ОИК, и дописывают 700-800 голосов в пользу кандидата от Партии регионов Александра Онищенко.

По словам А.Яценюка, из 99-го округа Кировоградской области, где также побеждает представитель оппозиции, поступила информация о 32 исках. В 132-м округе Николаевской области, несмотря на победу кандидата от «Батькивщины» с разрывом в 1600 голосов, появилась информация о новом победителе-«регионале», сообщил А.Яценюк.