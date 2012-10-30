УДАР требует уголовные дела за фальсификации в Донецкой области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого областного штаба партии «УДАР».

Согласно сообщению, партия «УДАР» сегодня подала заявление в областную прокуратуру и Главное управление МВД Украины в Донецкой области о возбуждении уголовного дела по факту массовых и системных фальсификаций в процессе голосования и при определении результатов голосования по выборам народных депутатов Украины 28 октября в Донецкой области.

В поданном заявлении изложено то, что в Донецкой области осуществлялись массовые фальсификации, которые существенно повлияли на результаты волеизъявления избирателей: противоправные и фактически преступные действия, в частности, осуществлялись путем вброса дополнительных избирательных бюллетеней, удаления или недопуска в избирательные комиссии наблюдателей, субъектов избирательного процесса и журналистов, переписывания протоколов о результатах подсчета голосов и внесения в них заведомо ложных сведений, чему имеются фото и видео – свидетельства.

Также руководитель Донецкого областного избирательного штаба партии «УДАР» Егор Фирсов заявил, что «необходимо заставить правоохранительные органы расследовать и определить «центр фальсификаций» в Донецкой области, чтобы навсегда пресечь его деятельность».

«Парламентские выборы 2012 в Донецкой области состоялись не по украинским законам, а по «донецким понятиям», - отметил Е. Фирсов.

В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас партия «УДАР» в Донецкой области собирает всю документацию и готовит иски в суд, чтобы законно обжаловать результаты выборов.