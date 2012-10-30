Тюремщики проводят с Тимошенко «разъяснительные беседы» о вреде голодания

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом на брифинге перед харьковской больницей официально подтвердил заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский.

«Вчера Юлия Владимировна официально обратилась с заявлением об отказе от приема пищи», - сказал А.Лапинский.

По его словам, сейчас представители пенитенциарной службы проводят с экс-премьером «разъяснительные беседы» для того, чтобы объяснить ей вред от голодовки. По словам А.Лапинского, Ю.Тимошенко сейчас находится под круглосуточным наблюдением врачей.

«В соответствии с нашими ведомственными инструкциями, которыми мы руководствуемся в работе, сейчас она должна находиться под постоянным наблюдением врачей. С ней сейчас проводятся беседы, провел уже начальник учреждения (начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков – УНИАН), сейчас проводит заместитель начальника учреждения. Беседы разъяснительные о вреде того, что она делает», - сказал А.Лапинский.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли Ю.Тимошенко кормить принудительно, А.Лапинский отметил, что решения о принудительном кормлении Ю.Тимошенко будут принимать врачи в зависимости от состояния ее здоровья. На этом этапе в соответствии с инструкциями, с заключенной проводятся разъяснительные беседы.

«Есть инструкция, которая предусматривает принудительное кормление, но до этого принудительного кормления есть определенные процедуры, я уже их назвал: это разъяснительные беседы, это постоянное наблюдение за ее поведением и состоянием здоровья со стороны врачей», - отметил А.Лапинский.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Харькове защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко зачитал письмо экс-премьера, в котором она заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.