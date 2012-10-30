Наблюдатели об отказе во встрече с Тимошенко: Это нарушение основных прав человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализница» в Харькове, где проходит курс лечения Ю.Тимошенко, заявила глава краткосрочной миссии наблюдателей за выборами ОБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас.

По ее словам, в выходные наблюдатели ОБСЕ получили разрешение на встречу с Ю.Тимошенко. Однако сегодня в 12.15 наблюдателям сообщили, что визит невозможен, поскольку экс-премьер объявила голодовку.

«Я бы хотела подчеркнуть, что подобный отказ является нарушением основных прав человека», - сказала В.Дуглас.

В свою очередь, член парламента Италии, председатель Комитета по демократии и правам человека ОБСЕ Матео Мекаччи подчеркнул, что Ю.Тимошенко никоим образом не нарушает права других граждан, а только выражает свою политическую позицию.

По его мнению, отказ во встрече с Ю.Тимошенко противоречит основным принципам и правам человека, за соблюдением которых наблюдает ОБСЕ.

«К сожалению, официальная причина, которую нам предоставили о том, что Тимошенко не может встретиться с людьми, направившими официальный запрос, такова, что она объявила голодовку, поскольку она отказалась от приема пищи. Она не нарушает прав, она никого не обвиняет... Она просто делает политическое заявление относительно выборов. И именно это приводит к нарушению прав человека, и это противоречит основным принципам прав человека, тем принципам, которые должны соблюдаться всеми членами ОБСЕ», - сказал М.Мекаччи.

Он отметил, что власть должна радоваться, что протест Ю.Тимошенко не насильственный.

В.Дуглас также отметила, что, несмотря на отказ, наблюдатели ОБСЕ с завтрашнего дня снова будут просить о встрече с Ю.Тимошенко. «Мы так просто не сдадимся», - подчеркнула В.Дуглас.