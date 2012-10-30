Тюремщики передумали пускать к Тимошенко главу миссии наблюдателей ОБСЕ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС, «на сегодня, 30 октября, было запланировано свидание осужденной Ю.Тимошенко с председателем миссии наблюдателей за парламентскими выборами от ОБСЕ Вальбург Габсбург Дуглас, на которое предварительно руководством ГПтС было дано соответствующее разрешение».

«Однако, ввиду новых обстоятельств, которые возникли вчера, а именно отказа Ю.Тимошенко от принятия еды, с учетом необходимости постоянного пребывания осужденной под надзором врачей, а также учитывая рекомендации врачей и требования ведомственной нормативной базы на такой случай, ГПтС информирует о невозможности осуществления ранее запланированного свидания», - отметили в ведомстве.

В ГПтС уточнили, что об этом сообщили и осужденной, и представителям ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Харькове защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко зачитал письмо экс-премьера, в котором она заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.