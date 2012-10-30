На Волыни кандидат в депутаты голодает в помещении ОИК (фото)

Они проводят акцию в помещении ОИК, сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, И.Гузь требует рассмотреть около 10 его жалоб к ОИК, которые игнорируются, а также срочно принять решение о пересчете голосов на ряде участках.

И.Гузь сообщил УНИАН, что голодовка началась вчера около 18.00.

«Вместе со мной голодают еще семь человек, однако количество голодающих будет увеличиваться, поскольку мы призвали граждан, проголосовавших за «Батькивщину» и «Свободу», присоединиться к нам. А таких более 56%», - заявил он.

Кроме того, И.Гузь на своей странице в Facebook написал: «ЦИК посчитал 80,72% голосов избирателей в округе № 21: Гузь - 37,05%, Ивахив - 36,47%. И вот именно теперь начнут ломать ситуацию...».