Судья КС: выборы никто не отменит, даже если указ Ющенко признают незаконным

Судья Конституционного Суда Иван ДОМБРОВСКИЙ заявляет, что результаты досрочных парламентских выборов не будут отменены даже в случае принятия КС решения о неконституционности указов Президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в КС.

И.ДОМБРОВСКИЙ напомнил, что сейчас на рассмотрении КС до сих пор остаются третий и четвертый указы Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады V созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

При этом И.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что даже если КС признает эти указы неконституционными, то это никоим образом не повлияет на результаты проведенных выборов.

Он объяснил, что в любом случае изданные Президентом Указы остаются действующими до момента принятия решения суда относительно их соответствия или несоответствия Конституции.

Таким образом, судья КС дал понять, что на момент проведения выборов их законность не подлежала сомнению.