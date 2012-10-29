В Верховную Раду проходит семейный клан Балоги (обработано 56,27% протоколов)
13:45, 29 октября 2012Политика
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В Закарпатской области в 6 одномандатных избирательных округах обработано 56,27% протоколов по подсчету голосов на выборах народных депутатов Украины 28 октября.
У Балоги - хорошие шансы
Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.
В случае сохранения тенденций, в Верховную Раду проходят три выдвиженца Партии регионов – Василий Ковач (36,29 %), Михаил Ланьо (62,02%) и Иван Бушко (41,18%).
В других трех округах побеждают представители партии "Единый центр", в том числе министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога (52,08%), его брат – Павел Балога (34,37%) и Василий Петевка (54,10% голосов).
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