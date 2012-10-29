В Верховную Раду проходит семейный клан Балоги (обработано 56,27% протоколов)

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

В случае сохранения тенденций, в Верховную Раду проходят три выдвиженца Партии регионов – Василий Ковач (36,29 %), Михаил Ланьо (62,02%) и Иван Бушко (41,18%).

В других трех округах побеждают представители партии "Единый центр", в том числе министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога (52,08%), его брат – Павел Балога (34,37%) и Василий Петевка (54,10% голосов).