В ЦИК объяснили задержку с получением данных о явке "человеческим фактором"

В эфире "5 канала" он рассказал, что по состоянию на 23.00 в ЦИК поступила информация по явке в 208 округах.

"Такие данные не поступили из одного округа в Днепропетровской области, из одного округа в Донецкой области, один округ в Житомирской, то есть, это разные регионы Украины, относительно которых еще нет такой информации. Я не могу говорить, что это отдельно взятый регион не предоставляет такой информации. И, исходя из тех 208 округов, у нас активность избирателей составляет около 58%", - цитирует А.Магеру сайт «Подробности».

Он выразил мнение, что задержка в получении данных о явке избирателей связана в первую очередь с человеческим фактором.

"Я думаю, что здесь проблема и в человеческом факторе, и все же, организационный момент также влияет. Определенные комиссии более организованы, другие менее организованы… Все зависит от отдельно взятой ОИК", - заявил он.

Ранее глава избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батьківщина" Александр Турчинов заявил, что не обнародовав до 22.00 явку избирателей ЦИК нарушил законодательство.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко считает, что ЦИК, не огласив явку избирателей на выборах до 22.00, засвидетельствовала свою подчиненность интересам партии власти.