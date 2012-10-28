К Тимошенко тремя машинами привезли членов избирательной комиссии и урну
17:44, 28 октября 2012Политика
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В ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где проходит лечение Юлия Тимошенко, со специального избирательного участка в Качановской исправительной колонии привезли переносную урну для голосования.
Тимошенко будет голосовать в больнице
Как передает корреспондент УНИАН, в 17.10 на территорию медицинского заведения заехали три автомобиля («Дэу Ланос», «Волга», ВАЗ), в которых, по предварительной информации находятся члены избирательной комиссии и переносная урна.
Сторонники Ю.Тимошенко, которые, несмотря на дождь, на протяжении дня дежурили вблизи Харьковской больницы, встретили членов избирательной комиссии возгласами «Юлі – волю!».
По словам заместителя председателя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Ирины Ефремовой, которая сейчас находится вблизи больницы, она будет настаивать на присутствии наблюдателей в помещении, где будет голосовать Ю.Тимошенко.
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