Тюремщики делают тайну из того, где и когда будет голосовать Тимошенко

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил источник в харьковской больнице.

«Здесь она будет (голосовать – УНИАН), здесь», - сказал собеседник агентства.

В то же время начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш отказался по телефону предоставлять информацию о времени и месте голосования Ю.Тимошенко.

В пресс-службе Управления ГПтСУ в Харьковской области корреспонденту УНИАН сказали, что не владеют информацией о возможном месте голосования экс-премьера.

В комментарии корреспонденту УНИАН защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко допустил, что его подзащитная будет голосовать в больнице. «По моей информации, пока тишина. Если ее на 9:30 не вывезли, то вряд ли будут вывозить. По моим данным, она пока находится в больнице, соответственно, и будет голосовать в больнице. Но я еще раз подчеркиваю, что в этом деле что-либо прогнозировать крайне трудно», - сказал он.

В то же время, по данным местных СМИ, около 8:00 в Качановскую колонию пустили журналистов. Заместитель главы специальной избирательной комиссии в колонии Светлана Попова сообщила журналистам, что Ю.Тимошенко, хотя и числится в избирательных списках исправительного заведения, будет голосовать в больнице. Ей привезут переносную урну для голосования. С.Попова не сообщила время, когда к Ю.Тимошенко привезут урну.

Как сообщал УНИАН, 23 октября пресс-служба ГПтСУ заявила, что Ю.Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии и в настоящее время проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, будет голосовать по месту пребывания в день выборов 28 октября.

Пресс-служба ГПтС разъясняет, что приговоренные к лишению свободы лица голосуют на специальных избирательных участках, которые создается в учреждениях исполнения наказаний, на основании карточки осужденного (справки), являющейся документом, который удостоверяет личность избирателя.

Адресом избирателя является адрес учреждения исполнения наказаний.

Списки избирателей, отбывающих наказание в заведениях пенитенциарной системы, составляются членами участковой избирательной комиссии на основании информации, предоставленной учреждением исполнения наказаний.

Осужденная Ю.Тимошенко включена в список избирателей по избирательному участку под № 631375.

«Руководство Качановской исправительной колонне № 54 с официальным письмом обратится к членам участковой избирательной комиссии с просьбой обеспечить право на голосование Ю.Тимошенко по месту ее пребывания, независимо от того, будет ли находиться последняя в ЦКБ № 5 «Укрзализныци», или в учреждении исполнения наказаний», - отмечалось в сообщении.