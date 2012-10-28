К мордоворотам-«грузчикам» в Броварской ОИК вызвали Северинсен (видео)

По словам активистов, на территорию комиссии пришли несколько десятков человек крупного телосложения и фактически заблокировали работу комиссии.

Представленные как грузчики и технические работники, они не пропускают на заседание ОИК журналистов и наблюдателей.

Рядом стоят правоохранители, но никак не реагируют. Несколько журналистов попытались все-таки пройти на заседание, однако им физически помешали. В ОИК приехала разобраться в ситуации наблюдатель от ОБСЕ, евродепутат Ханне Северинсен.