Посольство США в Украине против втягивания его в «любительские провокации»

Как сообщили УНИАН в отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине, в Посольство обратилось издание "Известие" с просьбой прокомментировать любительскую пропагандистскую публикацию на малоизвестном вебсайте, которая пытается изобразить якобы нелегальные контакты посольства с украинскими оппозиционными партиями.

В Посольстве отметили, что в соответствии со стандартной дипломатической практикой, диппредставительство США регулярно встречается с лидерами основных политических партий, как проправительственных, так и оппозиционных. Посольство не оказывает финансовой поддержки никаким партиям.

«К сожалению, в предвыборный период уже не удивляет то, что некоторые лица, которые любой ценой продвигают свои политические интересы, пытаются впутать в свои провокации даже иностранные правительства», - отметили в посольстве.

Как известно, в интернете появился провокационный сюжет о том, что фальшивые помощники американского сенатора предлагают главным украинским оппозиционерам деньги на революцию после выборов 28 октября. Сегодня фильм был показан на Первом национальном телеканале с указанием его заказчиком кандидата по мажоритарному округу № 220 Анны Федорченко.