Милиция уверена, что Мазурок жив - его видели в Николаевской области

В милицию постоянно поступают звонки о его передвижении, а в последний раз его видели в Николаевской области.

"Милиция ищет его всеми способами. Ориентировки по всей Украине. Иногда поступает информация о его передвижении. Его видели в южных регионах, в Николаевской области", - рассказал В.Полищук в комментарии Gazeta.ua.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Лаврентий Кухалейшвили, адвокат жены Я.Мазурка, допускает, что подозреваемого не найдут, поскольку он уже мертвый. Защитник добавил, что никто не станет скрывать Я.Мазурка, зная, что за информацию о его местонахождении обещано вознаграждение в 100 тыс. гривен.

"Возможно, настоящий убийца уже в безопасности, а самого Ярослава Мазурка убили, чтобы повесить на него это страшное преступление", - заявил адвокат.

Кроме того, появилась информация о том, что Я.Мазурка проверяют на причастность к убийству сотрудников Государственной службы охраны: прапорщика Григория Нагорнюка и сержанта Вячеслава Скоболя. Их расстреляли в январе 2004 года в столичном районе Оболонь. Позже стало известно, что Министерство внутренних дел пока не возбуждало в отношении убийцы охранников в "Караване" других уголовных дел.

Напомним, 26 сентября в торговом центре "Караван" покупатель расстрелял трех охранников, четвертого тяжело ранил. Мужчину завели в комнату для охраны, его подозревали в краже флешки. После преступления убийца скрылся. Впоследствии министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что убийцей является 38-летний Я.Мазурок. Он уроженец Львовской области, долгое время проживал в Киеве.