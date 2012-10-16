Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Захарченко сообщил сегодня во время пресс-конференции во Львове.

„У нас есть информация, поступающая из различных источников. Информация разная, но больше информации о том, что он все еще находится на территории Украины”, - сказал министр.

Он также отметил активность граждан, которые способствуют своей информацией раскрытию этого преступления, однако обнародовать ее отказался, сославшись на интересы следствия.

Министр также объяснил, почему милиция на таком раннем этапе расследования сообщила имя и фамилию подозреваемого.

«У нас есть достаточно оснований считать этого человека подозреваемым в совершении преступления. Когда мы человека объявляем в розыск, то мы должны объявить имя и фамилию», – отметил В.Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял троих частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел В.Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения по имени Ярослав Мазурок.

10 октября в МВД сообщили, что подозреваемый объявлен в международный розыск. Его данные выставлены на официальном сайте Интерпола.