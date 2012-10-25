На киевском округе нашли 2 тысячи фальшивых справок для голосования на дому

Об этом УНИАН сообщил кандидат в народные депутаты в мажоритарном избирательном округе Николай Бабенко, который баллотируется при поддержке партии «УДАР». По его словам, первые справки обнаружили студенты на 42-м избирательном участке, который расположен в помещении студенческого общежития.

Как отметил кандидат, он и его доверенные лица на избирательных участках округа уже обнаружили около 2 тысяч подобных справок, на которых стоит штамп Первой поликлиники Голосеевского района. При этом практически все справки и заявления к ним написаны одними и теми же лицами.

По словам Н.Бабенко, по факту выявленного нарушения поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.

В то же время, в пресс-службе ВО «Свобода» УНИАН сообщили, что 24 октября почти на все участки избирательного округа №211 в Киеве стали поступать по почте письма (от 50 до 120 на один участок) с просьбой обеспечить голосование на дому. При этом, по данным пресс-службы, заявления написаны или одним почерком, или вообще напечатаны, а номера телефонов «заявителей» не указаны. К «заявлениям» приложены фальшивые справки из больниц, где нет печати ни врача, ни больницы, а лишь стоит штамп «для справок».

Некоторые УИК регистрируют эти «заявления» или обязывают членов УИК ходить по больницам и выяснять, была ли выписана такая справка, загружая комиссии бессмысленной работой, отметили в «Свободе».