В ПР говорят, что данные о голосовании будут получать по «своим каналам»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил сегодня на брифинге.

«Партия регионов будет вести предварительный подсчет голосов», - отметил он.

А.Ефремов отметил, что в день выборов представители Партии регионов будут передавать информацию о явке избирателей на избирательные участки, а после 20.00, когда они закроются, Партия регионов будет получать «по своим каналам» информацию о данных голосования.

«Более того, мы ставим задачу нашим представителям в участковых избирательных комиссиях, чтобы они на руках имели мокрые протоколы (наверное, речь идет о протоколах с мокрыми печатями – УНИАН), и у нас параллельно будет вестись подсчет по голосам по мокрым протоколам», - сказал А.Ефремов.

По его словам, параллельный подсчет голосов необходимо проводить для того, чтобы уже на следующий день после голосования иметь информацию «в полном объеме».

Как сообщал УНИАН, Объединенная оппозиция «Батькивщина» и ВО «Свобода» будут проводить параллельный подсчет голосов на парламентских выборах.

Также параллельный подсчет будет вести КПУ.