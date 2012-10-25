В ПР говорят, что данные о голосовании будут получать по «своим каналам»
Партия регионов на выборах народных депутатов 28 октября будет вести параллельный подсчет голосов избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил сегодня на брифинге.
«Партия регионов будет вести предварительный подсчет голосов», - отметил он.
А.Ефремов отметил, что в день выборов представители Партии регионов будут передавать информацию о явке избирателей на избирательные участки, а после 20.00, когда они закроются, Партия регионов будет получать «по своим каналам» информацию о данных голосования.
«Более того, мы ставим задачу нашим представителям в участковых избирательных комиссиях, чтобы они на руках имели мокрые протоколы (наверное, речь идет о протоколах с мокрыми печатями – УНИАН), и у нас параллельно будет вестись подсчет по голосам по мокрым протоколам», - сказал А.Ефремов.
По его словам, параллельный подсчет голосов необходимо проводить для того, чтобы уже на следующий день после голосования иметь информацию «в полном объеме».
Как сообщал УНИАН, Объединенная оппозиция «Батькивщина» и ВО «Свобода» будут проводить параллельный подсчет голосов на парламентских выборах.
Также параллельный подсчет будет вести КПУ.