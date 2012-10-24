Объединенная оппозиция и «Свобода» будут параллельно считать голоса на выборах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом во вторник сказали журналистам председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» и председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок после встречи с жителями Зборова в Тернопольской области.

Они подчеркнули, что параллельный подсчет голосов позволит защитить волеизъявление избирателей.

«Тогда мы сможем продемонстрировать украинскому обществу, есть ли различия в тех цифрах, которые будет показывать власть, и в реальных цифрах», - подчеркнул О.Тягнибок.

«Наблюдателей у нас будет не 33 тысячи, сколько участков, а намного больше – так что сможем реально уже до утра иметь объективные результаты выборов по Украине», - сказал он.

А.Яценюк подчеркнул, что видеокамеры, установленные на избирательных участках, Объединенная оппозиция «Батькивщина» и ВО «Свобода» будут использовать для контроля за явкой избирателей. «По нашим данным, власть хочет увеличить явку в восточной Украине на 10% от фактической. Мы будем так же через эти камеры считать каждого, кто будет носить пачки бюллетеней и вбрасывать их», - сказал председатель Совета Объединенной оппозиции

А.Яценюк отметил, что главное сегодня для украинцев не бояться проголосовать. «Никто никогда не проконтролирует, кто как проголосовал. Тайна голосования обеспечена. Приходите – голосуйте за оппозицию, это единственный путь изменить власть. И знайте, что от каждого вашего голоса зависит ваше будущее, будущее страны, ваших детей и внуков. Никого не бойтесь – голосуйте. Пусть они боятся», - сказал он.