Ефремов прикинул, что в Раду зайдут 140 мажоритарщиков от ПР
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что в новую ВР пройдут, как минимум, 140 мажоритарщиков-сторонников ПР.
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов намекает, что в новоизбранном парламенте «регионалы» не будут сотрудничать с представителями Всеукраинского объединения «Свобода», если по итогам выборов эта партия пройдет в Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал сегодня на брифинге.
При этом он не назвал конкретно «Свободу», а лишь сказал: «Вряд ли мы будем предлагать это (речь идет о сотрудничестве – УНИАН) крайним силам, особенно националистического, даже с перегибом, направления».
«Мы будем предлагать нашим коллегам объединяться по решению тех проблем, которые есть в государстве», - подчеркнул А.Ефремов.
При этом он высказал мнение, что оптимальным в новоизбранном парламенте было бы объединение тех политических сил, «которые бы объединили бы в целом Украину».
По словам А.Ефремова, ПР рассчитывает, что на выборах будут избраны «треть по сегодняшним данным по спискам». Также, по его мнению, как минимум, «мы получим наших сторонников в парламенте порядка 140 человек по мажоритарным округам».
А.Ефремов подчеркнул, что Партия регионов не ставит перед собой задание создать конституционное большинство в парламенте, поскольку «это невозможно сделать самостоятельно политической силе, исходя из тех рейтингов, которые есть на сегодняшний день».
При этом А.Ефремов добавил, что вместе с тем партия делает все для того, чтобы в будущем парламенте иметь большинство.
Он отметил, что ПР все таки необходимо сотрудничать с другими политическими силами «по решению тех проблем, которые есть в государстве».