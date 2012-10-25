Регионал обижается на Россию за то, что подложила свинью перед выборами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге в комментарии журналистам.

По его словам, какая бы не была оценка ситуации, «но то, что сделано в период, когда выборы на носу, это не идет на пользу власти».

«И как мне кажется, здесь соответствующую нехорошую услугу нам сделали со стороны Российской Федерации», - подчеркнул А.Ефремов. При этом он добавил: «Как мне видится, мы к этому не имеем никакого отношения».

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков. 21 октября Л.Развозжаева был взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что никаких заявлений в столичную милицию об исчезновении этого человека не поступало.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов заявил, что Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину, и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

По словам И.Пономарева, «Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улице Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел и он не выходил на связь».