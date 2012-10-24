Розинская: Защита попытается добиться освобождения Мельниченко под подписку

Об этом она заявила корреспонденту УНИАН, комментируя задержание Н.Мельниченко в аэропорту «Борисполь».

“Мы будем говорить о подписке о невыезде. Но даже эту меру пресечения я считаю неадекватной, потому что человек сам вернулся в Украину”, - сказала Н.Розинская.

Она сообщила, что знала о намерении Н.Мельниченко вернуться в Украину. “Я точно знала, что он вернется в Украину. Мы с ним об этом ежедневно общались по скайпу. Но он как настоящий офицер это скрывал”, - сказала она. По ее словам, точную дату возвращения Н.Мельниченко ей не называл. “Но то, что это произойдет еще до выборов, я знала”, - сказала Н.Розинская.

Она отметила, что не ждала прибытия экс-майора именно сегодня, так же, как и его ареста. “Такого быстрого развития событий я не ожидала”, - сказала Н.Розинская.

По ее словам, Н.Мельниченко доставили в СИЗО СБУ, и сейчас с ним находится его адвокат Николай Недилько. “Н.Недилько связался срочно со мной, и я услышала голос Николая и убедилась, что все хорошо. Я даже имела возможность поговорить со следователем СБУ, который задержал Николая. Я сказала: Не дай Бог, с головы Николая упадет хотя бы один волос, не дай Бог ему что-то вколят”, - рассказала Н.Розинская.

Она также отметила, что в ближайшее время поедет в СИЗО, чтобы убедиться, что Н.Мельниченко нормально себя чувствует и адекватно на все реагирует. “Н.Мельниченко обвиняют в абсурдных вещах. Его обвиняют в том, что он раскрыл государственную тайну. Простите, если человек стал свидетелем и рассказал о преступлениях высокопоставленных должностных лиц и при этом становится преступником, то грош цена такой демократии”, - сказала она.

Н.Розинская выразила убеждение, что уже в ближайшее время удастся доказать невиновность Н.Мельниченко. “Очень скоро мы докажем в суде, что все эти обвинения абсурдны”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники СБУ задержали Н.Мельниченко.

По данным пресс-центра СБУ, он был задержан на основании постановления Шевченковского районного суда Киева.

Как напомнили в СБУ, Н.Мельниченко был объявлен в международный розыск, поскольку следственным управлением СБУ по представлению Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении Н.Мельниченко.

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела экс-майор Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий. 26 декабря Печерский райсуд признал законным возбуждение Генпрокуратурой в 2001 году дела в отношении Н.Мельниченко. Его защита обжаловала это решение, однако Апелляционный суд Киева оставил его в силе.

По данным СМИ, Н.Мельниченко находился в Израиле, и эта страна отказалась его выдавать. В марте он сам заявлял, что находится в США.

3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя (Италия) по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола.

14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.